Emploi au Luxembourg: Ces facteurs qui nous rendent inégaux face au chômage

Cette situation s'explique en partie par le fait que la population de jeunes actifs est faible et qu'une grande majorité fait des études. La proportion de jeunes ni en emploi ni en formation est de 8,7%. Un taux relativement faible en comparaison européenne mais qui est au plus haut depuis 2000.

Chômage de longue durée rime souvent avec faible niveau de formation

Les demandeurs d'emploi diplômés du supérieur représentent désormais un quart des personnes inscrites à l'Adem (contre 10% en 2007). Mais la majorité des chômeurs inscrits depuis plus d'un an n'ont qu'au mieux un diplôme du cycle inférieur du secondaire.

Les plus de 45 ans sont ceux qui sont le plus concernés par le chômage (44% des demandeurs d'emploi) mais aussi ceux pour qui la situation dure le plus longtemps. 64% des chômeurs de longue durée ont un niveau de formation faible et plus de 45 ans.