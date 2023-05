Malaise à Cannes: Pourquoi Tom Hanks s'est-il mis en colère sur le tapis rouge?

Et qui a fait sourire Rita Wilson qui a tenu à tirer les choses au clair sur Instagram quelques heures après «l'incident». Elle a invoqué un malentendu à cause du bruit qu'il y avait au pied des marches: «Je ne vous entends pas. Qu'avez-vous dit? Où sommes-nous supposés aller?».

Une galaxie de stars est tombée sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour la projection de «Asteroid City» mardi soir. Scarlett Johansson, Adrien Brody et bien sûr l'acteur multi-oscarisé («Philadelphia», «Forrest Gump») Tom Hanks venu en compagnie de son épouse depuis 25 ans, l'actrice et productrice Rita Wilson. Le couple, plus uni que jamais, a même esquissé un petit pas de danse, dans la bonne humeur.