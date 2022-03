Dessin animé - Pourquoi un épisode de «Miraculous» a-t-il été raccourci sur «TF1»

L’épisode «Qilin» en anglais de «Miraculous», dont le générique est interprété par Lou Jean, dure 22 minutes. Sur TF1, il n’a duré que 18 minutes, après que des séquences, mettant en scène un contrôleur de billet de train et les forces de l’ordre un peu trop zélés, avaient été retirées.

«Inutile de faire un mauvais procès à TF1, en criant au fascisme ou à l’atteinte à la liberté d’expression. Comme tout média en position dominante, tous les regards sont braqués sur eux à guetter le moindre faux pas. Ils doivent donc être convaincus par ce qu’ils diffusent. Là, ils ont eu un doute, et concernant un programme pour enfant, le doute n’est pas permis», a écrit Thomas Astruc, créateur du dessin animé.

«Le but de cet épisode était de montrer les mécaniques qui peuvent conduire à une injustice. En aucun cas, et j’insiste dessus, il ne s’agissait de montrer une mauvaise image d’une institution», a développé l’homme de 47 ans. Il n’en veut pas à la chaîne: «TF1 est légalement responsable du contenu diffusé. Donc, si pour quelque raison que ce soit, ils estiment que ça peut poser un problème, même si ça me désole, je peux comprendre qu’ils coupent ce passage».