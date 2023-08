Scandale en Chine: Pourquoi une «athlète» somalienne a-t-elle couru le 100 m en plus de 20 secondes?

Dans une vidéo devenue virale, la jeune femme voilée et portant un pantalon, identifiée par le ministère comme étant Nasro Abukar Ali, franchit péniblement la ligne d'arrivée en 21''81, plus de dix secondes après la gagnante, provoquant moqueries et indignation parmi les Somaliens sur les réseaux sociaux.