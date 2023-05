Pourquoi une star de l'UFC s'entraîne au Luxembourg

C'est une véritable star des arts martiaux mixtes, étoile montante de l'UFC, que vous avez peut-être croisé au Grand-Duché, ces derniers jours. Khamzat Chimaev, invaincu dans l'octogone et promis aux plus grands combats, s'entraîne depuis une semaine dans le pays, dont il devrait repartir vendredi.

Mais comment ce Suédois d'origine Tchétchène est-il venu travailler sa technique à Livange? Chimaev est proche d'Issa Isakov, combattant originaire d'Arlon et qui fait partie du Soko Training Center, une structure luxembourgeoise. Il a donc décidé de venir quelques jours pour changer d'air. «Issa m'a fait visiter, raconte le combattant de 29 ans. On vient tous les jours en ville prendre le café, c'est vraiment un endroit sympa».

Un planning bien chargé

En attendant, il prend le temps de voir de nouveaux horizons en s'entraînant avec son ami Isakov et l'entraîneur luxembourgeois Miomir Vujovic. «Il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner ici, souligne-t-il. Et c'est toujours bien de s'entraîner avec d'autres gars, d'apprendre d'autres choses avec un autre coach».

Détendu et prenant le temps de faire des photos avec des fans qui faisaient la queue à la fin de son entraînement, Chimaev a semblé séduit par son passage au Grand-Duché. «C'est sain, avec beaucoup de nature, sourit-il. J'aimerais bien revenir et peut-être rester, on verra. C'est vraiment bien pour une famille».