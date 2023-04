Bande dessinée: «Pourquoi vouloir faire rire?»

«Pourquoi vouloir faire rire et chercher l’approbation?», glisse celui qui assure «aimer l’humour», tout en critiquant des personnages «qui ont pris le pouvoir et érigent un tribunal permanent». Gilles Collot-Sopiédard, le héros, est en effet respecté et craint par tous les puissants. Ses chroniques écrites et radiophoniques sont très lues et scrutées. Le personnage est inspiré de «plusieurs grandes figures actuelles».