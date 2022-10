Drame à New York : Poussé sur les rails pour une histoire de téléphone, il meurt écrasé

Un drame est survenu en pleine heure de pointe, lundi dans une station de métro du Queens, à New York. Il était environ 16h45 quand un homme de 48 ans a accidentellement heurté un autre passager sur le quai bondé. Bousculé, l’individu de 50 ans a lâché son téléphone portable, qui a atterri sur les rails, explique le New York Post. Selon plusieurs témoins, le quinquagénaire s’est mis à hurler sur la personne qui lui était rentrée dedans, lui ordonnant de descendre sur les voies pour récupérer son appareil. Ce dernier a refusé et les deux hommes se sont empoignés.