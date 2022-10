Guerre en Ukraine: Poutine espère que la situation dans les territoires annexés va se «stabiliser»

L’annexion de territoires ukrainiens par la Russie ne fera qu’exacerber les violations des droits de l’Homme commises par Moscou, et ajouter aux «souffrances et à la dévastation indicibles» infligées aux Ukrainiens, a dénoncé l’ONU mardi.

Christian Salazar Volkmann, qui présentait un rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine au Conseil des droits de l’Homme à Genève, a souligné que le Haut commissariat de l’ONU aux droits de l’homme avait les preuves d'«une série de violations des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité».

L’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes «a entraîné une situation désastreuse des droits de l’Homme dans toute l’Ukraine», a noté le responsable des opérations du Haut commissariat sur le terrain. «Le peuple ukrainien a connu des souffrances et une destruction indicibles, car le conflit armé a entraîné un large éventail de violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire affectant à la fois les civils et les combattants», a-t-il insisté.