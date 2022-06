Juste avant la guerre : Poutine à Macron: «Là, je te parle depuis la salle de sport»

Les présidents russe et français se sont entretenus durant neuf minutes, quatre jours avant l'invasion de l'Ukraine. Une discussion surréaliste dévoilée dans un documentaire pour France 2.

Les neuf minutes de conversation, aussi inédites que fascinantes, sont au cœur du documentaire «Un président, l'Europe et la Guerre», signé Guy Lagache, qui raconte les coulisses diplomatiques des six derniers mois à l'Élysée qui sera diffusé jeudi soir sur France 2.

«Écoute-moi bien»

Dimanche matin 20 février, la caméra s'arrête sur le conseiller diplomatique du président, Emmanuel Bonne, entouré de trois collaboratrices, dans son bureau du 2, rue de l'Élysée. Le président français, qui s'est rendu quelques jours plus tôt à Moscou et Kiev, a entamé une médiation de la dernière chance pour tenter d'empêcher la guerre.

«Zelensky vous ment»

Le président français amorce la conversation, sans détours: «Je voudrais que tu me donnes d’abord ta lecture de la situation et peut-être de manière assez directe, comme on le fait tous les deux, me dire quelles sont tes intentions», dit-il. «Que pourrais-je dire? Tu vois toi-même ce qu’il se passe», rétorque Vladimir Poutine, en référence aux accords de Minsk censés ramener la paix dans l'est de l'Ukraine, où des séparatistes prorusses sont à la manœuvre depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Il accuse Volodymyr Zelensky d'avoir dit vouloir acquérir l'arme nucléaire. «Non, n'importe quoi», commente Emmanuel Bonne.