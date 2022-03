Football américain : Poutine accusé d’avoir volé une bague de Super Bowl

Le président russe posséderait toujours la bague, d’une valeur de 25 000 dollars. Le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, lui aurait présenté le bijou, avant qu’il ne parte avec.

D’abord, la bague était un cadeau. Robert Kraft avait rencontré Vladimir Poutine en 2005. Comme de coutume, le propriétaire des New England Patriots et le président russe ont échangé quelques mots ainsi que des objets relatifs au sport. Une casquette, un gant ou un maillot sont généralement donnés à l’homme d’État. Là, c’était une bague de Super Bowl.

La première version des faits du patron du football américain était celle d’un grand prince. «J’ai décidé de lui donner la bague en symbole du respect et de l’admiration que je porte au peuple russe et à sa capacité à diriger.» Huit ans plus tard, le discours est tout autre. Robert Kraft a avoué qu’il tenait vraiment à cet objet symbolique. Il a décrit la situation au New York Post: «J’ai sorti ma main [pour reprendre la bague] mais il l’a mise dans sa poche, puis trois agents du KGB sont venus autour de lui et ils sont partis.»