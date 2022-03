Russie/Luxembourg - Poutine «apprécie la volonté de dialogue» de Bettel

«Mettre un terme à une tragédie humaine, stopper l'attaque en cours contre l'Ukraine et instaurer un cessez-le-feu». Par ces mots adressés à Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique lundi matin, le Premier ministre Xavier Bettel s'est mué en porte-parole des démocraties européennes, «condamnant dans les termes les plus forts l'agression de la Russie contre l'Ukraine». Comme le Français Emmanuel Macron, l'Allemand Olaf Scholz ou encore le Belge Charles Michel, le Premier ministre luxembourgeois est décidé à maintenir ouvert un canal de communication avec le président russe.

Contexte oblige, l'échange a été plus tendu lundi. Mais Vladimir Poutine «n'a pas rejeté le dialogue». Une version confirmée à L'essentiel par l'ambassade de Russie au Luxembourg, qui précise que M. Poutine «apprécie la volonté de dialogue» de Xavier Bettel. L'entretien s'est fait «à la demande du Premier ministre luxembourgeois» et a été facilité par «les contacts réguliers entre les deux hommes», indique la représentation russe.

Parmi les interrogations principales soulevées par les observateurs et une partie de la classe politique, une question s'impose: qu'a répondu Vladimir Poutine à Xavier Bettel, après que ce dernier l'a notamment invité à «établir un contact direct» avec le président ukrainien Zelensky? «Le président a informé Xavier Bettel de la situation sur le terrain ainsi que des pourparlers en cours. Malgré des rapports compliqués, il est important de maintenir, si possibilité il y a, les discussions entre chefs d'État et de gouvernement», a répondu la mission diplomatique, suivant la communication succincte du Kremlin, aux agences de presses russes.

Quant aux relations bilatérales entre le Luxembourg et la Russie, l'ambassade assure que les questions inhérentes aux intérêts russes au Grand-Duché n'ont pas été abordées. «Pas le sujet le plus important», estime-t-elle. Pas plus que la sortie polémique du ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, sur «l'élimination de Vladimir Poutine»: «Le ministre s'est exprimé via communiqué (ndlr: pour revenir sur ses propos) et M. Bettel a indiqué que l'affaire était close. Nous nous en tenons à cela», conclut l'ambassade.