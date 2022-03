Russie : Poutine bousculé par une star du rock

Le Premier ministre russe a été confronté à une attaque en règle sur le manque de liberté et de démocratie. Le vétéran de la scène rock, Iouri Chevtchouk, n’y est pas allée de main morte.

La Russie demeurait perplexe lundi après un face-à-face sans précédent entre l'homme fort du régime et un vétéran de la scène rock. «Il nous faut la liberté de la presse qui actuellement n'existe pas: il ne reste qu'un journal et demi et la moitié d'une chaîne de télévision», a lancé avec aplomb Iouri Chevtchouk, leader du groupe DDT connu depuis la fin des années 1980, au cours d'une soirée de bienfaisance à Saint-Pétersbourg avec M. Poutine.