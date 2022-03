Guerre en Ukraine - Poutine cacherait sa maîtresse et leurs enfants en Suisse

Vladimir Poutine et sa supposée conjointe Alina Kabaeva, photographiés en 2004.

Alina Kabaeva, la maîtresse de Vladimir Poutine, se cacherait en Suisse. Elle y aurait été mise en sécurité, en secret, avec leurs quatre enfants. «La famille du président russe est dans un chalet très privé et très sécurisé quelque part en Suisse – pour l’instant, du moins», a indiqué une source à Page Six, le contenu people du New York Post. Cette même source affirme que deux des filles du couple, des jumelles d’aujourd’hui 7 ans, sont d’ailleurs nées en Suisse, près de Lugano, dans le Tessin.