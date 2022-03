Ukraine : Poutine dit espérer «une solution» dans la crise

Le président russe a dit mardi espérer que l'Occident et la Russie trouvent «une solution» à leur crise autour de l'Ukraine, «même si ce n'est pas facile».

Vladimir Poutine a dit mardi espérer que l'Occident et la Russie trouvent «une solution» à leur crise, tout en accusant Washington d'utiliser l'Ukraine comme un instrument pour entraîner Moscou dans un «conflit armé». «J'espère qu'au final nous trouverons une solution, même si ce n'est pas facile», a-t-il dit, après avoir estimé que «le principal objectif des Etats-Unis est l'endiguement de la Russie et (que) l'Ukraine est (leur) instrument pour nous entraîner dans un conflit armé, et nous frapper des sanctions les plus dures».