Politique en Russie : Poutine envisage finalement de se représenter

Alors que la constitution l'empêche théoriquement de briguer un nouveau mandat en 2024, la président russe a indiqué mardi que la Cour constitutionnelle trancherait.

«En principe, cette option serait possible, mais à une condition: si la Cour constitutionnelle russe conclut officiellement qu'un tel amendement n'est pas contraire à la loi fondamentale», a-t-il ajouté. Et «seulement si les citoyens soutiennent un tel amendement lors du vote national du 22 avril». M. Poutine a également affirmé qu'un «pouvoir présidentiel fort est absolument nécessaire à la Russie» et que «la situation économique et sécuritaire actuelle le rappelle encore une fois».