Poutine-Erdogan: «La guerre entre la Russie et la Turquie»: l'erreur de traduction fait tiquer Poutine

La boulette

Mais voici ce que dit l'interprète: «La guerre entre la Russie et la Turquie… entre la Russie et l'Ukraine est le contexte de cette visite et de votre invitation…». Oui, vous avez bien lu, «La guerre entre la Russie et la Turquie». Bien sûr, le président turc n'a pas dit ça, la langue de l'interprète a fourché. Mais, quand il entend ça dans son oreillette, on voit le président russe relever la tête, et regarder vers son collègue turc, sourcils levés, l'air un peu étonné.