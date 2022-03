Vladimir Poutine : Poutine est devenu «le paria numéro un des Occidentaux»

L'invasion de l'Ukraine risque de faire de Poutine un «paria» auprès de la communauté internationale, mais le président ne craint pas l'isolement.

Depuis l'entrée de forces terrestres russes en Ukraine jeudi matin, les condamnations pleuvent, et des réunions d'urgence ont été organisées dans plusieurs pays occidentaux, notamment en Union européenne (UE). «Poutine est désormais considéré comme LA menace la plus imminente de notre système de démocratie occidentale libérale», note l'analyste Timothy Ash de Blue Bay Asset.

«C'est intéressant d'entendre les dirigeants occidentaux aujourd'hui. Il y a véritablement du scandale et de l'émotion dans l'air. Ils se sentent déçus et menacés par Poutine», désormais devenu «le paria numéro un des Occidentaux», résume-t-il dans une note reçue par l'AFP.

Conséquence: «La Russie pourrait se retrouver dans un isolement politique et économique inédit, et pour longtemps», les capitales européennes et Washington ayant promis des sanctions d'une sévérité extraordinaire, relève sur Twitter Comfort Ero, à la tête de l'International Crisis Group (ICG), cercle de réflexion dévoué à la résolution des conflits.

Le président russe est déjà visé par des sanctions, décidées après l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en mars 2014 ou l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, mais aucune mesure n'a jamais semblé avoir le moindre effet sur lui, si ce n'est d'accroître son intransigeance. Et qu'importe si d'autres arrivent encore et encore. «Depuis un an et demi, le Kremlin se prépare activement au fait que l'Occident imposera des sanctions les plus sévères possible», assure à l'AFP l'analyste Tatiana Stanovaïa, fondatrice de R.Politik, qui se présente comme un centre d'analyse politique indépendant.