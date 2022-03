Russie : Poutine est-il gravement malade et victime de démence?

Cancer, trouble cérébral, folie, les rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine prospèrent depuis le début de l'invasion en Ukraine. Lesquelles sont vérifiables?

Au delà des théories et rumeurs les plus folles, il est avéré que le chef du Kremlin s'est isolé au fil des années. Craignant une contamination au Covid-19, il vivrait seul dans son palais présidentiel et se tiendrait éloigné de tout le monde. Une «solitude du pouvoir» décuplée par ses méthodes d'autocrate. Autres détails révélateurs, Vladimir Poutine ferait goûter tous ses plats par peur d'être empoisonné, et n'aurait pas de smartphone.