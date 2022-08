Centrale nucléaire de Zaporijjia : Poutine évoque un risque de «catastrophe d’envergure»

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont par ailleurs appelé à organiser «dans les plus brefs délais» une visite de la centrale par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), selon la même source. Vladimir Poutine a d'ailleurs accepté qu'une mission de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijjia, a annoncé l'Elysée. «Il a accepté qu'elle s'y rende dans le respect de la souveraineté ukrainienne et donc en passant par l'Ukraine, sous contrôle gouvernemental».