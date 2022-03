Crise ukrainienne : Poutine «fera tout pour trouver des compromis»

Le président russe a assuré, après sa rencontre lundi à Moscou avec Emmanuel Macron, vouloir éviter une escalade militaire dans le conflit russo-occidental autour de l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré, après sa rencontre lundi à Moscou avec Emmanuel Macron, être disposé à tout faire pour trouver des compromis et éviter une escalade militaire dans le conflit russo-occidental autour de l'Ukraine. «De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde», a-t-il dit, affirmant que ni lui ni M. Macron ne veulent d'une guerre Russie-Otan qui «n'aurait pas de vainqueur».

«Il faut trouver une solution pour sortir de cette situation», a estimé M. Poutine. Les Occidentaux craignent une invasion de l'Ukraine, des dizaines de milliers de soldats russes étant déployés à la frontière ukrainienne. Le Kremlin nie tout bellicisme, mais lie une désescalade à des traités garantissant le non-élargissement de l'Otan et une retraite de facto de l'Alliance d'Europe de l'Est.

Les Etats-Unis et l'Otan ont formellement rejeté les demandes présentées par Moscou comme essentielles pour garantir la sécurité de la Russie : la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance atlantique et un retour de ses dispositifs militaires aux frontières de 1997. Mais «je ne pense pas qu'un dialogue s'arrête là», a souligné lundi Vladimir Poutine, précisant que la Russie allait prochainement envoyer sa réponse écrite à cette réaction de l'Otan et de Washington. «Nous allons poursuivre le travail» en vue d'un règlement de la crise, a affirmé M. Poutine.