Poutine gracie un individu ayant torturé à mort sa petite amie

«Cela m’a achevée, totalement achevée. Je suis une personne très forte, mais cet État sans foi ni loi me pousse à bout. Je ne sais pas ce que je vais faire». Oksana, 49 ans, a perdu sa fille dans des circonstances effroyables, en janvier 2020, à Kemerovo (Sibérie). Vera Pekhteleva a été torturée pendant près de quatre heures, violée, poignardée à 111 reprises et finalement étranglée avec un câble de fer à repasser, relate Daily Beast . Son petit ami ne supportait pas l’idée qu’elle veuille le quitter. Ce meurtre d’une violence insoutenable avait soulevé une vague d’indignation en Russie, la police ayant ignoré les nombreux appels du voisinage.

Fondatrice de l’ONG «Tu n’es pas seule», Alyona Popova a révélé mercredi que Vladimir Poutine avait gracié Vladislav Kanyus, qui avait été condamné à 17 ans de prison, en juin 2022. Selon «The Moscow Times», le président russe a décidé de le libérer et d’effacer son casier judiciaire pour lui permettre d’aller combattre contre l’Ukraine. L’individu, âgé de 27 ans, a donc été transféré dans la région de Rostov, au sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Dans une lettre du bureau du procureur général, datée du 3 novembre et que l’activiste s’est procurée, on apprend que cette grâce présidentielle remonte au 27 avril dernier.