Alexandre Loukachenko : «Poutine m’a promis le rang de colonel de l’armée»

Le président biélorusse a tenu des propos improbables lors d’une interview avec un journaliste porte-voix du gouvernement russe.

Alexandre Loukachenko a affirmé dans un entretien que Vladimir Poutine lui avait promis le rang de colonel de l’armée russe. Il a ajouté que le dirigeant russe deviendrait, lui, général. «Poutine est un colonel, et il m’a promis de faire de moi un colonel. Il ne l’a toujours pas fait», dit-il dans cette interview accordée à Vladimir Soloviov, un journaliste porte-voix du Kremlin.

«Il l’a promis, qu’il le fasse!», lance-t-il au présentateur hilare, selon une vidéo diffusée dimanche, par un compte Telegram lié à la présidence du Belarus. Le journaliste, riant aux éclats, tente de remettre en cause la véracité des propos de Loukachenko. Mais celui-ci persiste et signe, affirmant tantôt que la promesse de Poutine était de faire de lui un colonel de «l’armée russe» ou de «l’armée soviétique», avant d’enchaîner et de dire que le président russe, un ancien colonel du KGB, «sera lui fait général».