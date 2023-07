Guerre en Ukraine: Poutine aurait rencontré Prigojine après sa mutinerie avortée

Ces bombes dispersent de façon indiscriminée et sur une zone supérieure à plusieurs terrains de football une multitude de petits explosifs, dont une partie importante n’explose pas et s’enterre dans le sol. Elles entrent alors, de facto, dans la catégorie des mines anti-personnelles. Militairement, elles permettent de frapper un grand nombre de soldats ennemis, de rendre inutilisable une piste d’aéroport ou de miner un vaste territoire pour gêner la progression ennemie. Mais, en violation du droit international humanitaire, elles frappent indistinctement civils et militaires. Les experts affirment qu’entre 5 et 40% des sous-munitions n’explosent pas à l’impact et peuvent ainsi rester dans le sol pendant des décennies.