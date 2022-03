Après le référendum – Poutine signe un traité rattachant la Crimée

Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a condamné mardi les actions de la Russie en Crimée, les qualifiant de «confiscation de territoire», et menacé Moscou de nouvelles sanctions. «La Russie a aligné tout un éventail d'arguments pour justifier ce qui n'est rien d'autre qu'une confiscation de territoire», a déclaré M. Biden à Varsovie. «L'isolement politique et économique de la Russie ne peut qu'augmenter si elle poursuit dans la même voie, et elle verra en fait de nouvelles sanctions de la part des États-Unis et de l'UE», a-t-il ajouté.