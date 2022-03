Vu du Luxembourg - «Poutine, un chef de mafia à l'idéologie complexe»

Qui est véritablement Vladimir Poutine? L'héritier des tsars, le rétablisseur d'une gloire soviétique perdue, un va-t-en-guerre froid et cynique, voire un Hitler des temps modernes, une somme de qualificatifs ont été affublés à celui qui cristallise la crainte d'une partie du monde depuis l'invasion de l'Ukraine la semaine passée.

«Il est vain d’essayer de déterminer ce qu’est ou ce que veut Poutine. L’enjeu qui se présente à nous, c’est de comprendre quelle fonction idéologique il occupe pour la Russie, mais aussi pour nous, les Européens dans un sens plus large», pose le Dr. Marina Laurent, spécialiste en culture et littérature russe, à l'Université du Luxembourg, et qui a consacré une partie de sa thèse au président russe.