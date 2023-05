Guerre en Ukraine: Poutine félicite le groupe Wagner, Kiev nie la capture de Bakhmout

«Nous sommes prêts à bâtir des relations constructives et stables avec la Chine», ont affirmé dans leur communiqué les chefs d'État et de gouvernement des sept démocraties les plus industrialisées, dont les États-Unis, le Japon et la France, évoquant «l'importance de dialoguer franchement» avec les autorités chinoises. À ce titre, ils réaffirment leur «opposition» à toute «militarisation» chinoise en Asie-Pacifique.