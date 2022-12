«Harry & Meghan» : «Pouvez-vous tomber plus bas?»: les tabloïds contre-attaquent

Le Sun est même allé jusqu'à faire un parallèle entre deux Unes: «Harry the nasty» et «Harry the nazi» quand le cadet du roi Charles s'était déguisé en officier SS il y a 17 ans.

«Pouvez-vous tomber plus bas?», s'indigne le quotidien populaire The Sun, qui consacre vendredi comme la plupart de la presse, sa Une et de nombreuses pages à «Harry & Meghan» le documentaire de Netflix , dont les trois premiers épisodes sont sortis jeudi. «Indécents Sussex», titre le Daily Mail dans son éditorial, quand The Mirror évoque un «point de non-retour», trois ans après le départ avec fracas du couple pour la Californie.

Dans ces trois premiers épisodes, le duc et la duchesse de Sussex y racontent leur rencontre et leur histoire d'amour, et ciblent surtout les médias et les paparazzis qu'ils accusent d'avoir voulu «détruire» Meghan, comparée à Diana, la défunte mère d'Harry. Mais ce sont les critiques plus en creux contre la famille royale et l'institution monarchique qui font réagir la presse britannique, en particulier les moqueries sur le protocole ou le portrait sous-entendu d'un Royaume-Uni raciste et intolérant.