Powell aux côtés d'Obama

Le candidat démocrate à la Maison Blanche a reçu dimanche le soutien de poids de l'ancien secrétaire d'État du républicain George W. Bush, premier poids lourd de l'administration Bush à le rejoindre.

Selon le baromètre quotidien de Gallup, B. Obama est crédité d'une avance de 10 points (52% contre 42%). L'ancien chef d'état-major des armées américaines et héros de la première guerre du Golfe, a loué sur la chaîne de télévision NBC le "caractère réformateur" du candidat démocrate et sa campagne "fédératrice".

Une présidence Obama "provoquerait l'enthousiasme dans le pays et dans le monde", a assuré le général à la retraite. "Obama a fait preuve de fermeté. Il a fait preuve de vigueur intellectuelle. Il a une façon de gérer ses affaires qui nous sera profitable", a-t-il estimé. C. Powell a dénoncé la campagne trop négative de M. McCain et estimé que Sarah Palin n'avait pas les qualités nécessaires pour devenir vice-présidente des États-Unis.