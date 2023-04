Prague va briller de mille feux un peu grâce au Luxembourg

«Les fleurs lumineuses sentent le printemps et commencent à fleurir. Nous sommes en train de les assembler», a indiqué Krištof Kintera, sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours. Parmi les autres villes qui ont envoyé des réverbères à l'artiste, on retrouve notamment Reggio d’Émilie (Italie), Jérusalem (Israël), l'île de Gorée (Sénégal). Chaque lampe portera une étiquette où seront spécifiés la ville et le pays d'origine. Une sorte de musée à ciel ouvert.

Le Dvorecký Bridge, dont les travaux devraient débuter cet été et durer plus de deux ans, sera dédié à la mobilité douce (transports en commun, piétons et cyclistes). Le projet de Kintera sera intégré dans un ensemble cohérent avec des arbres adultes, des buissons et autres végétaux.