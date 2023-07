Le pré-montage de la Schueberfouer a déjà débuté

«Je suis assez surprise déjà le voir installer», nous confie, ce jeudi après-midi, une passante pressée de se mettre à l’abri du vent et de la pluie. «Cette installation signifie le retour de la Schueberfouer et du… froid! Le mauvais temps et cet événement traditionnel au Grand-Duché sont souvent lié. On y est déjà en plein dedans, même si nous ne sommes que fin juillet. Après, je me réjouis aussi du retour de la fête foraine. Il y aura moins de place pour se garer au Glacis, mais vu qu’il y a beaucoup de monde en vacances, ça ne devrait pas poser de problèmes».

Important pour le Luxembourg

«Les préparatifs ont déjà débuté car on doit d’abord installer plus d’une centaine de blocs de béton utiles pour repousser les attaques terroristes», nous a expliqué sur place, Ralph Klonski, technicien «homme a tout faire» dans l’événementiel et originaire de Luxembourg-Ville. «La pluie et le vent des derniers jours ne nous ont pas dérangés. On a l’habitude du mauvais temps. On a commencé à travailler lundi et on sera là jusqu’au commencement de la Schueberfouer. Toutes les petites arches, une douzaine, et les entrées, c’est vraiment beaucoup de travail».