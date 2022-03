Préavis de grève à la SNCF

Au moins six syndicats de la société de chemin de fer française ont donné leur accord pour une journée d'action commune. La date choisie est celle du 19 mars prochain.

Le 19 mars prochain devrait être compliqué pour tous les frontaliers français, tous les personnels de la SNCF étant appelé à protester pour "l'avenir du service public SNCF, l'emploi et les salaires". (afp)

Ces six fédérations de cheminots se sont réunies jeudi et mises d'accord sur le principe d'un préavis de grève de 24 heures concernant toutes les catégories de personnels, qui devrait être déposé en milieu de semaine prochaine.

Les revendications des syndicats portent sur "l'avenir du service public SNCF, l'emploi et les salaires", dans la continuité de la journée interprofessionnelle du 29 janvier "qui n'a pas entraîné de réponses de la part de la SNCF", a précisé Laurent Russeil (CGT-cheminots).

Seules la CFE-CGC de la SNCF et la CFTC-cheminots étaient absentes de la réunion. La CFTC avait déposé un préavis de grève en son seul nom pour le 29 janvier. Lundi, les huit centrales syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Unsa (autonomes) et Solidaires (dont syndicats Sud) ont confirmé la tenue de la journée de mobilisation interprofessionnelle du 19 mars, "qui donnera lieu à des grèves et des manifestations dans tout le pays", selon leur déclaration commune.