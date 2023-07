Espace: Précautions infinies à la Nasa pour l’arrivée de morceaux d’astéroïde

À Houston, le laboratoire de la Nasa est prêt, et les scientifiques sont impatients d’enfin recevoir les échantillons d’astéroïde qu’ils attendent depuis des années. Ces petits bouts de l’astéroïde Bennu doivent atterrir sur Terre fin septembre après un long voyage. Ils ont été collectés en 2020 par la sonde Osiris-Rex, à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. L’étude de la matière collectée doit permettre de mieux comprendre la formation du système solaire, et comment la Terre est devenue habitable.