En Lorraine : Préjudice reconnu pour les salariés de Baccarat

BACCARAT - Les employés de la cristallerie de luxe située en Lorraine se sont vu reconnaître un préjudice d'anxiété pour avoir été exposés à l'amiante.

La cour d'appel de Nancy a reconnu vendredi le préjudice d'anxiété pour 32 salariés et anciens salariés de la cristallerie de luxe Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, exposés à l'amiante. «Nous avons obtenu gain de cause. Tous les salariés sont indemnisés» à hauteur de 10 000 euros par personne, auxquels s'ajoutent les frais de procédure, a indiqué Me François Lafforgue, avocat des salariés et de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante, qui soutient les salariés (Addeva 54).