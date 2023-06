Les préjugés sexistes «enracinés», l'ONU ne voit aucun progrès

«Profondément incrustés»

Ces «préjugés sont répandus chez les hommes et les femmes, suggérant qu'ils sont profondément incrustés et influencent les hommes et les femmes à des degrés similaires», poursuit le rapport.

Utilisant les données du World Values Survey -- projet international sur l'évolution des valeurs et des croyances dans le monde -- dans 80 pays couvrant 85% de la population mondiale, le PNUD a mis à jour son Indice des normes sociales de genre (GSNI) qui intègre des dimensions politique, économique, liées à l'éducation et à l'intégrité physique.

«Aucune amélioration» malgré les campagnes

Des «obstacles»

Près de la moitié de la population (46%) estime que les hommes ont plus droit à un emploi et presque autant (43%) que les hommes font de meilleurs dirigeants d'entreprise. Un quart de la population juge également justifiable pour un homme de battre sa femme, et 28% estiment que l'université est plus importante pour les hommes.