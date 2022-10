Victimes de l'attentat de Nice : Prélever des organes entiers «ne se justifiait pas»

14 victimes, dont quatre enfants

Après l'attaque au camion-bélier sur la Promenade des anglais le 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés, des autopsies ont été pratiquées sur les corps de 14 victimes, dont quatre enfants, avait expliqué au début du procès l'ex-directeur de l'institut médico-légal (IML) de Nice, Gérald Quatrehomme. François Molins, en tant que procureur de Paris alors chargé de toutes les enquêtes en matière de terrorisme, a confirmé à la barre les trois critères fixés par le parquet pour déterminer la nécessité d'une autopsie.

Le premier, pour «établir scientifiquement les causes du décès» si l'examen externe du corps n'y a pas suffi. Le deuxième, lorsque la victime a eu une prise en charge médicale avant de décéder, «pour faire la part des choses» entre ce qui est dû à l'attaque et ce qui est lié à une «éventuelle négligence médicale». Et enfin en cas de suspicion d'atteinte par balle. «J'ai conscience que c'est un sujet douloureux pour les victimes", mais "on ordonne une autopsie non pas pour faire de la peine mais parce qu'on en a besoin», a-t-il fait valoir. Ce n'est pas parce qu'«après coup l'autopsie n'a servi à rien qu'on peut inférer qu'il ne fallait pas l’ordonner».