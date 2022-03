Tournage : Premier clap pour Carla et Woody Allen

Carla Bruni-Sarkozy a fait ses premiers pas d'actrice mardi à Paris aux côtés de l'acteur américain Owen Wilson et sous la direction de Woody Allen pour le tournage de «Midnight in Paris».

La rue avait été coupée à la circulation et des gardes du corps veillaient discrètement au bon déroulement des opérations, sous les regards curieux de badauds venus en nombre dès qu'ils ont aperçu le cinéaste new-yorkais devant les étals garnis de fruits et légumes multicolores.

Woody Allen avait débuté le tournage de «Midnight in Paris» début juillet, rive droite, dans un immeuble haussmannien d'un quartier populaire de la rive droite. «Midnight in Paris», comédie romantique où la vie d'un couple est bouleversée par un voyage à Paris, réunit également l'actrice française Marion Cotillard et les Américaines Rachel McAdams et Kathy Bates.