Santé : Premier décès de la variole du singe en Europe

En Espagne, l'un des pays comptant le plus de cas dans le monde, 4 298 personnes ont été infectées et l'une d'entre elles est morte, a déclaré le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère dans son rapport de vendredi, sans préciser ni la cause ni la date de ce décès.