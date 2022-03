A 380 : Premier désagrément pour le géant des airs

Un A380 d'Air France, qui assurait la liaison New York-Paris, a été contraint vendredi de retourner se poser à New York en raison d'une panne informatique "mineure".

"C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Après environ une heure et demi de vol, l'avion a fait demi-tour et s'est reposé à New York. L'avion est neuf et un peu en rodage. C'était un problème informatique mineur qui rendait la navigation un peu imprécise", a expliqué un porte-parole d'Air France.