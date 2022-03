Parlement européen : Premier feu vert pour des listes transnationales

La proposition prévoit que chaque électeur ait deux bulletins de vote, l’un pour élire des eurodéputés dans des circonscriptions nationales, et l’autre pour des eurodéputés issus de différents pays qui se présenteraient dans le cadre d’une circonscription européenne unique.

Vingt-huit eurodéputés supplémentaires seraient ainsi élus, en plus des 705 sièges actuels.

Une commission du Parlement européen a voté lundi en faveur de l’instauration de listes transnationales, soutenue par la France et l’Allemagne, dans le cadre d’une réforme du système électoral pour les Européennes, qui devra encore franchir plusieurs étapes. La commission des Affaires constitutionnelles a soutenu par 19 voix pour, 9 contre et aucune abstention cette proposition, selon un communiqué du Parlement européen. Les prochaines élections européennes doivent avoir lieu en 2024.

Elle prévoit que chaque électeur ait deux bulletins de vote, l’un pour élire des eurodéputés dans des circonscriptions nationales, et l’autre pour des eurodéputés issus de différents pays qui se présenteraient dans le cadre d’une circonscription européenne unique. Vingt-huit eurodéputés supplémentaires seraient ainsi élus, en plus des 705 sièges actuels. Ces listes transnationales devraient assurer une représentation géographique de façon à ce que les petits Etats membres ne soient pas désavantagés, précise le communiqué. Une nouvelle autorité électorale européenne serait chargée d’enregistrer ces listes.

Soumis au vote en mai

La proposition de réforme prévoit aussi que «tout citoyen européen de plus de 18 ans devrait avoir le droit de se présenter comme candidat» aux élections européennes. L’âge minimal pour l’éligibilité est de 18 ans dans un peu plus de la moitié des Etats membres, les autres prévoyant des seuils entre 21 et 25 ans. Le texte prévoit que les élections aient lieu à la date du 9 mai dans tous les Etats membres.