Premier jour d’école aussi pour Leonor

La petite princesse espagnole faisait sa première rentrée dans une école de Madrid ce matin. Le couple princier a tenu à lui tenir la main jusqu’à la porte de la classe.

Finie la crèche de la garde royale du palais du Pardo, la petite Leonor va désormais à la grande école. Uniforme et cheveux bien peignés, la fille de Letizia et Felipe, n’avait pas l’air plus impressionné que ça. Gageons que ses parents étaient beaucoup plus angoissés!