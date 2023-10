«Premier opérateur mobile en Europe»: POST propose des réparations certifiées Apple

Cela concerne les iPhone, iPad, AirPods et Apple Pencil. «Les clients ont ainsi la possibilité de déposer leurs appareils Apple endommagés dans l'un des 15 Espace POST répartis dans tout le pays pour une réparation, réalisée ensuite dans le centre de service POST agréé par Apple, explique l'opérateur. Toute réparation certifiée Apple est garantie trois mois, même en dehors de la période de garantie légale. Les techniciens de POST, formés par Apple, utilisent des diagnostics et des outils approuvés par Apple pour chaque réparation. De plus, ils utilisent exclusivement des pièces détachées Apple d’origine».