Retraites en France : Premier revers du gouvernement à l’Assemblée

Ce vote négatif promet encore trois jours de suspense et de tension au Palais Bourbon, où les débats s’arrêteront vendredi, avec ou sans vote global, pour un transfert du texte au Sénat.

Coup de théâtre dès l’article 2: après trois jours de débats marqués par de très vifs incidents, l’Assemblée a rejeté l’«index seniors» par 256 voix contre 203, et huit abstentions. 38 députés LR ont voté contre. Une claque pour le gouvernement, accueillie par des vivats et des chants des élus de la Nupes, vite rabroués par la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet. «Ce soir, toute la gauche et le FN célèbrent» ce vote, a déploré le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui les a traités de «Tartuffe».