États-Unis : Premier rôle dans une série pour Bella Hadid

L’Américaine fera ses premiers pas d’actrice dans la saison 3 de «Ramy», dont le tournage vient de commencer.

Bella Hadid s’apprête à jouer la comédie. L’Américaine de 25 ans a décroché un rôle récurrent dans la saison 3 de la série «Ramy». On ignore encore tout du personnage que le top incarnera. Bella a partagé la nouvelle sur Instagram. «Meilleur casting, meilleure équipe, meilleure série. Honorée et enthousiaste», a-t-elle écrit.

«Ramy», diffusée depuis 2019 sur Hulu aux États-Unis et sur Starzplay dans les pays francophones, raconte l’histoire d’un jeune Américano-Égyptien du New Jersey incarnée par Ramy Youssef qui navigue entre son éducation religieuse et un mode de vie plus «américain».