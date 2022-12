En Chine : Première apparition publique de Hu Jintao depuis octobre

Des images de la télévision d'État CCTV l'ont montré assistant à la cérémonie lundi, à l'hôpital général de l'armée à Pékin, en hommage à l'ancien président Jiang Zemin, juste avant la crémation. On le voit debout au côté du président Xi Jinping tandis qu'un assistant se trouve tout près de lui, alors que les hauts dirigeants s'inclinent trois fois de suite face à la dépouille de Jiang Zemin. Puis il apparaît en train de marcher d'un pas mal assuré, avec l'aide du même assistant, tandis que les cadres du parti font le tour de la dépouille et parlent avec la veuve de Jiang Zemin.

Dans son discours d'ouverture du congrès, ce dernier avait affirmé avoir rectifié les vastes problèmes entravant la Chine et le parti, hérités selon lui de ses prédécesseurs dont Hu Jintao, comme la corruption et la distribution inégale des richesses. Et Hu Chunhua, protégé de Hu Jintao et dont le nom circulait pour entrer au Comité permanent du Bureau politique du parti - le sommet du pouvoir en Chine -, n'avait finalement pas été sélectionné. Le nouveau Comité permanent n'est désormais composé que de soutiens et d'alliés de M. Xi.