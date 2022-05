Minorités sexuelles: Première Barbie transgenre, inspirée de Laverne Cox

Après une collection avec Balmain et une poupée à l’effigie de la reine Élisabeth II, Mattel commercialise une nouvelle Barbie, inspirée de l’actrice et activiste transgenre Laverne Cox. «C’était un rêve depuis des années de travailler avec Barbie pour créer ma propre poupée», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «J’ai hâte que les fans trouvent ma poupée sur les étagères et aient la possibilité d’ajouter à leur collection une poupée Barbie modelée d’après une personne transgenre. J’espère que d’autres personnes pourront se reconnaître en regardant cette Barbie et rêver en grand comme je l’ai fait dans ma carrière.»