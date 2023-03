Etats-Unis: Première condamnation après le tir mortel sur le tournage de «Rust»

Le premier assistant réalisateur du film «Rust», sur le tournage duquel l’acteur et producteur Alec Baldwin avait involontairement tué la directrice de la photographie, a été condamné vendredi à 6 mois de sursis avec mise à l’épreuve après un accord de plaider coupable. Il s’agit de la première condamnation dans cette affaire, ici pour négligence lors de l’utilisation d’une arme mortelle.

C’est ce premier assistant, Dave Halls, qui avait tendu à Alec Baldwin, le 21 octobre 2021, une arme censée être chargée de balles à blanc, avec laquelle l’acteur avait tiré, tuant Halyna Hutchins et blessant le réalisateur, Joel Souza. Dave Halls, 63 ans, lui avait remis l’arme en l’informant qu’elle était «froide», soit pas dangereuse dans le jargon de Hollywood. Alec Baldwin, tout comme l’armurière du tournage Hannah Gutierrez-Reed, ont tous deux été inculpés d’homicide involontaire et risquent jusqu’à 18 mois de prison et 5 000 dollars d’amende.