Royaume-Uni : Première crise au sein du gouvernement de Rishi Sunak

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman se trouve prise en étau lundi entre sa gestion de l’afflux de migrants et les questions qui entourent sa renomination controversée.

Rishi Sunak avait renommé au sein de son cabinet Suella Braverman quelques jours après sa démission pour avoir enfreint les règles de sécurité. AFP

La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, ultraconservatrice de 42 ans qui partageait récemment son «rêve» de voir des demandeurs d’asile arrivés illégalement sur le sol britannique expulsés vers le Rwanda – un projet controversé actuellement bloqué – est confrontée à la dure réalité politique

Malgré les promesses du Brexit de mieux maîtriser les frontières britanniques, le Royaume-Uni connaît un afflux sans précédent de migrants qui traversent la Manche à bord de petites embarcations. Près de 40 000 ont traversé depuis le début de l’année l’un des détroits les plus fréquentés au monde au péril de leur vie.

«Une violation des conditions humaines»

S’y ajoute la situation critique au centre d’accueil de Manston (sud-est de l’Angleterre), surpeuplé, confronté à de graves problèmes sanitaires et des durées de séjour qui s’étirent, dans ce qui est censé être un centre de transit. La situation y est «totalement inacceptable», a dénoncé le député conservateur Roger Gale sur la BBC. «Il y a simplement trop de gens et on n’aurait jamais dû laisser cette situation se développer», a-t-il déclaré.

Le centre accueille plus de 4 000 personnes, selon le député. «Le responsable, qu’il s’agisse de la précédente ministre de l’Intérieur ou de celle-ci, doit rendre des comptes, car une mauvaise décision a été prise et a conduit à ce que je considère comme une violation des conditions humaines», a-t-il ajouté sur Sky News.

Cocktails Molotov

À cette surpopulation s’est ajouté le transfert temporaire de 700 personnes dimanche, après qu’un centre d’accueil où débarquent les migrants à Douvres a été attaqué avec des cocktails Molotov, faisant deux blessés légers, dans un contexte de tensions dans la ville portuaire.

Le suspect a ensuite été retrouvé mort dans une station-service, selon la police, des informations de presse affirmant que l’homme a mis fin à ses jours. La ministre de l’Intérieur a évoqué des faits «bouleversants» sur Twitter, sa seule expression publique ses derniers jours.

La patronne du «Home Office» a quitté le gouvernement de Liz Truss le 19 octobre, après avoir reconnu avoir envoyé indûment un document officiel depuis une adresse e-mail personnelle. Mais dans la foulée de son arrivée à Downing Street la semaine dernière, le nouveau chef du gouvernement Rishi Sunak l’a renommée six jours plus tard.

Jet-skis pour repousser les migrants

«Nous avons besoin d’actes de la part du Home Office (...) et pour le moment on ne voit rien», a fustigé sur Sky News la députée d’opposition Yvette Cooper, responsable des questions de sécurité au Parti travailliste. Rishi Sunak a promis «intégrité, professionnalisme et responsabilité, on n’a aucune de ces trois choses de la part de la ministre de l’Intérieur», a accusé Yvette Cooper, qui estime que Suella Braverman doit répondre à bien des questions sur de possibles violations des règles de sécurité de sa part.

Porte-voix du gouvernement dans les émissions matinales ce lundi, le secrétaire d’État à l’Environnement Mark Spencer a reconnu les «immenses difficultés» qui se posent et la nécessité de traiter les migrants «avec humanité» tout en examinant leur situation «aussi vite que possible».

Des solutions sujettes à caution

Dans une lettre ouverte publiée lundi, plus de 120 associations et ONG ont exhorté la ministre à créer des voies sûres pour les demandeurs d’asile et respecter le droit international et Convention des Nations unies pour les réfugiés. Ces dernières années, nombre de solutions souvent sujettes à caution au regard du droit international ont été imaginées côté britannique, comme des jet-skis pour repousser les bateaux de migrants.

Un ancien responsable des services de l’immigration à la police aux frontières, Kevin Saunders, a exhumé l’une d’elles lundi matin sur la BBC: mettre les demandeurs d’asile sur un navire au milieu de la Manche, «dans les eaux internationales pour qu’ils ne puissent pas demander l’asile, parce que ce n’est pas le Royaume-Uni».