Première greffe d'un oeil complet aux Etats-Unis

Aaron James (G) se remet de la première greffe d'un œil entier et d'une partie du visage, à NY Langone Health à New York.

Un peu plus de cinq mois après l'opération, l'oeil du patient continue malgré tout de montrer des signes de très bonne santé, y compris un flux sanguin jusqu'à la rétine. «Nous avons fait un pas en avant considérable et ouvert la voie au prochain chapitre pour restaurer la vision», a déclaré dans un communiqué le Dr. Eduardo Rodriguez, qui a dirigé l'opération.

«Réussite remarquable»

Cette dernière a duré environ 21 heures, et a été réalisée fin mai par une équipe de l'hôpital universitaire new-yorkais NYU Langone Health. En plus de l'oeil gauche et de son orbite, les chirurgiens ont également greffé le nez, les lèvres et d'autres tissus du visage prélevés sur un donneur. Le patient receveur, Aaron James, a été victime en 2021 d'un accident du travail, son visage ayant alors accidentellement touché une ligne électrique.