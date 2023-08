Première mondiale: Un ver parasite vivant découvert dans le cerveau d'une femme

Des médecins ont découvert une «lésion atypique», grâce à un examen IRM, dans la partie frontale du cerveau d'une Australienne, âgée de 64 ans, qui souffrait de pertes de mémoire. La femme, qui avait été traitée pour une pneumonie mais ne s'était pas complètement rétablie, a été admise à l'hôpital en janvier 2021 après trois semaines de douleurs abdominales et de diarrhée, qui ont évolué vers une toux sèche et des sueurs nocturnes, selon les résultats publiés dans la revue Emerging Infectious Diseases.

Elle a été réadmise à l'hôpital trois semaines plus tard, son état ne s'étant pas amélioré, et a subi divers traitements jusqu'à ce que des scanners cérébraux révèlent une lésion et qu'une biopsie ouverte soit pratiquée en juin 2022. L'examen a révélé la présence d'un Ophidascaris robertsi, un ver rond de huit centimètres qui, selon les chercheurs, est un parasite des kangourous et des pythons, en Australie. Il parasite des animaux dans d'autres régions du monde, mais il n'avait encore jamais été détecté sur un être humain.