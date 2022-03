Première nuit dans la rue à L'Aquila

Le violent séisme qui a frappé lundi le centre de l'Italie, a fait au moins 207 morts, 1 500 blessés et 50 000 sans-abri dont plusieurs milliers ont passé la nuit dans des centres d'accueil ou leur voiture.

"C'était l'apocalypse, vingt secondes d'enfer, c'était très long. Ma maison est détruite", a raconté une habitante, Maria Francesco. Quelque 280 répliques ont eu lieu depuis le séisme d'une magnitude du moment de 6,2 et dont l'hypocentre se situait sous la ville de L'Aquila.

Plus de cent personnes ont été sorties vivantes des décombres au cours de la journée de lundi, selon un bilan des pompiers. Quant au nombre de sans-abri pourrait atteindre 70 000, selon une source gouvernementale.

Le chef du gouvernement Silvio Berlusconi, qui a décrété l'état d'urgence, doit se rendre à nouveau sur place mardi. Il a promis lundi soir aux rescapés que "personne ne serait abandonné" et prévoit l'installation d'un village de tentes pouvant abriter de 16 000 à 20 000 personnes. Lundi soir, un étrange silence planait sur L'Aquila qui avait l'allure d'une ville fantôme.

La protection civile décompte plus de dix mille maisons et édifices endommagés dans la région par la secousse. Dans le centre historique, pas une rue n'a été épargnée, des tas de pierres, de tuiles et de gravats jonchent le sol.